Trotz Aerosmith-Aus: Steven Tyler rockt bei den MTV Video Music Awards

Wie Gitarrist Joe Perry damals dem Bostoner Radiosender «WBUR» verriet, habe Tyler kein Interesse mehr an Tourneen. «Ich verbringe viel Zeit mit Steven und er will einfach nicht mehr touren und kann auch nicht touren. Das ist hart», erklärte Perry. Der Musiker räumte ein, dass es möglicherweise noch eine letzte Aerosmith–Show geben könnte, eventuell im Rahmen einer Dokumentation.