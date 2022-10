Trotz Christian Bale und Margot Robbie: «Amsterdam» floppt gewaltig

Das hatten sich alle Beteiligten vermutlich ein wenig anders vorgestellt. Am vergangenen Wochenende startete in den nordamerikanischen Kinos die starbesetzte Murder-Mystery «Amsterdam» mit den Superstars Margot Robbie (32) und Christian Bale (48) in den Hauptrollen. Anfang der 1930er Jahre werden sie im Film in einen Mordfall um einen US-Senator verwickelt.