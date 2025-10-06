Trotz Krankheit: Céline Dion mit ihren Söhnen bei Konzert

Seitdem sie am Stiff–Person–Syndrom erkrankt ist, tritt Céline Dion (57) nur noch in Ausnahmefällen auf. Besuche von Konzerten anderer Künstler lässt sie sich von der seltenen neurologischen Krankheit aber nicht nehmen. Am Wochenende gab sich die Sängerin bei einem Auftritt von Paul McCartney (83) in ihrer Wahlheimat Las Vegas die Ehre. Begleitet wurde die Kanadierin von allen ihren drei Söhnen, René–Charles (24) und den 14–jährigen Zwillingen Nelson und Eddy.