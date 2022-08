Trotz Putin-Nähe: Altkanzler Gerhard Schröder darf in der SPD bleiben

«Herr Bundeskanzler a.D. Gerhard Schröder hat sich von Beginn an deutlich gegen den Krieg distanziert, die Entscheidung Russlands als Fehler bezeichnet», so Nagel. Folglich sei auch kein «parteischädliches Verhalten begründet» gewesen. Unter anderem Gesundheitsminister und SPD-Politiker Karl Lauterbach (59) hatte zuvor gesagt, dass für Schröder in seinen Augen «kein Platz» mehr in der Partei sei.