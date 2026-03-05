Trotz Serientod: Petra Blossey kehrt zu «Unter uns» zurück

RTL selbst hält sich in seiner offiziellen Pressemitteilung noch etwas bedeckter. Auch Blossey selbst macht darin bislang nur Andeutungen: «Seit Irenes Verschwinden ist eine lange Zeit vergangen – und doch hat dieser Moment alles verändert. Jetzt aber rückt die Wahrheit näher. Mehr darf ich noch nicht sagen, nur so viel: Was kommt, hat es in dieser Form noch nie gegeben.»