Trotz Trennung: Katy Perry und Orlando Bloom machen Familienausflug

Sängerin Katy Perry (41) und Schauspieler Orlando Bloom (48) haben trotz ihrer Trennung einen gemeinsamen Familienausflug mit ihrer fünfjährigen Tochter Daisy unternommen. In London besuchten sie das Musical «Paddington».
Auch Blooms Sohn Flynn war dabei
Nach der Trennung hiess es Anfang Juli in einem gemeinsamen Statement, dass die beiden weiter «eine gemeinsame Erziehung» ihrer Tochter verfolgen möchten. Dies scheint das ehemalige Promi–Paar in die Tat umzusetzen. Am Dienstag wurden Bilder des Besuchs bei «Paddington: The Musical» über den Instagram–Account der Show veröffentlicht. Auf einem Gruppenfoto mit den Darstellern und weiteren Star–Gästen lächelten die Sängerin und der Schauspieler. Der Star aus «Fluch der Karibik» kniete, während seine Tochter ihren Kopf an seine Schulter lehnte. Daneben hockte sein Sohn Flynn (14), der aus Blooms Ehe mit Miranda Kerr (42) stammt. Katy Perry stand hinter dem Teenager.
Ein anderes Bild zeigt die Sängerin Arm in Arm mit dem Paddington–Bär und Brian May (78). Der Queen–Gitarrist war ebenfalls als prominenter Besucher zugegen. Auf weiteren Fotos ist Orlando Bloom gut gelaunt mit Darstellern und Fans zu sehen.
Sie setzen auf Co–Parenting
Im Juni berichteten verschiedene US–Medien über die Trennung des einstigen Traumpaares. Die beiden hatten sich an Valentinstag 2019 verlobt und gingen insgesamt fast neun Jahre lang gemeinsam durchs Leben. Am 3. Juli hiess es dann in einem gemeinsamen Statement: «Aufgrund des grossen öffentlichen Interesses und der Diskussionen um die Beziehung von Orlando Bloom und Katy Perry haben Vertreter bestätigt, dass Orlando und Katy ihre Beziehung in den vergangenen Monaten neu ausgerichtet haben, um sich auf das gemeinsame Co–Parenting zu konzentrieren.»
Die beiden würden auch weiterhin als Familie auftreten, da ihre oberste Priorität die gemeinsame Erziehung ihrer Tochter Daisy Dove bleibe, wurde weiter erklärt. Diese solle «mit Liebe, Stabilität und gegenseitigem Respekt» aufwachsen.
Katy Perry liebt jetzt Justin Trudeau
Schon kurz nach der Trennung kamen Gerüchte auf, Katy Perry treffe sich nun mit dem früheren kanadischen Premierminister Justin Trudeau (54). Nachdem sie immer wieder zusammen gesehen wurden, bestätigten die beiden ihre Beziehung Anfang Dezember auf Instagram mit gemeinsamen Fotos aus Tokio.