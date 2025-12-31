Trotz Trennung: Katy Perry und Orlando Bloom machen Familienausflug

Auch Blooms Sohn Flynn war dabei

Nach der Trennung hiess es Anfang Juli in einem gemeinsamen Statement, dass die beiden weiter «eine gemeinsame Erziehung» ihrer Tochter verfolgen möchten. Dies scheint das ehemalige Promi–Paar in die Tat umzusetzen. Am Dienstag wurden Bilder des Besuchs bei «Paddington: The Musical» über den Instagram–Account der Show veröffentlicht. Auf einem Gruppenfoto mit den Darstellern und weiteren Star–Gästen lächelten die Sängerin und der Schauspieler. Der Star aus «Fluch der Karibik» kniete, während seine Tochter ihren Kopf an seine Schulter lehnte. Daneben hockte sein Sohn Flynn (14), der aus Blooms Ehe mit Miranda Kerr (42) stammt. Katy Perry stand hinter dem Teenager.