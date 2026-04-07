Trump-Drohung: Iranischer Regisseur Farhadi appelliert an Künstler

Trump hat im Iran–Krieg eine Frist gesetzt, die Strasse von Hormus bis 02:00 Uhr deutscher Zeit in der Nacht auf den 8. April zu öffnen. «Eine ganze Zivilisation wird heute Nacht untergehen, um nie wieder zurückzukehren», drohte Trump auf seiner Social–Media–Plattform Truth Social wenige Stunden vor Ablauf des Ultimatums. Der zweifach mit dem Oscar ausgezeichnete Farhadi hat kurz vor Ablauf eine Nachricht an Künstlerinnen und Künstler in aller Welt gerichtet.