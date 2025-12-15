Trump spottet über Tod von Kult-Regisseur Rob Reiner

«Macht euch nichts vor: Wir haben noch ein Jahr, bevor dieses Land zu einer vollständigen Autokratie wird und die Demokratie uns komplett verlässt», sagte Reiner. Die Trump–Administration sammle die «zwei grossen Dinge, die ein Autokrat braucht»: Medienkontrolle und militärische Kontrolle der Strassen, so Reiner. «Wir stecken gerade mittendrin und rutschen sehr, sehr schnell bergab», warnte der Filmemacher. «Wir müssen einen Weg finden, das zu stoppen.»