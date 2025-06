Türkische Serien im Trend: «Reminder» feiert Europapremiere

Grosse Fangemeinde nicht nur in der Türkei

Für deutsche Zuschauer bietet sich damit die Chance, zwei echte Superstars der türkischen Film– und Serienwelt zu entdecken. Hande Erçel, die 31–jährige Hauptdarstellerin, verfügt über beeindruckende 32 Millionen Instagram–Follower und gilt als eine der international erfolgreichsten türkischen Schauspielerinnen. Ihr grösster Erfolg war die Serie «Sen Çal Kapımı» («Love Is in the Air»), die in 85 Ländern ausgestrahlt wurde, und auch in Europa und Lateinamerika erfolgreich war.