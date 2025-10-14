«Tut höllisch weh»: Musikwelt nimmt Abschied von D'Angelo

Chic–Gitarrist und Musikproduzent Nile Rodgers (73) teilte zum Tod des Sängers eine persönliche Anekdote. «Mein Freund Gary Harris brachte diesen Musiker namens D'Angelo in meine Wohnung in New York City mit. Er versuchte herauszufinden, was er mit der Musik machen sollte, die er mitgebracht hatte», erzählte Rodgers auf X. Er habe sich alle Lieder angehört und ihm gesagt: «Veröffentliche es. Es ist perfekt!» Rund ein Jahr später habe er einen der Songs dann im Radio gehört. «Er war genial und genau so, wie er ihn mir vorgespielt hatte. Ich weiss es... Ich habe die Originalkassette noch», erklärte er.