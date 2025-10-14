«Tut höllisch weh»: Musikwelt nimmt Abschied von D'Angelo

Der Tod des US–Musikers D'Angelo (1974–2025) bewegt die Musikwelt. Der Neo–Soul–Pionier ist laut eines Statements seiner Familie am 14. Oktober nach langem Kampf gegen den Krebs im Alter von 51 Jahren verstorben. Zahlreiche Stars trauern um den Musiker.
Jamie Foxx und Missy Elliott bekunden Anteilnahme
Der Oscarpreisträger und Musiker Jamie Foxx (57) widmete D'Angelo, bürgerlich Michael Eugene Archer, einen langen Instagram–Post. In seiner Nachricht erinnerte er sich an den Moment zurück, in dem er die Musik des Verstorbenen erstmals gehört habe, an seine Konzerte und die Bühnenpräsenz. Er sei «total beeindruckt» von dem Talent des Sängers gewesen, der seine «Expertise in jeder Note und jedem Song unter Beweis gestellt» habe. «Ich weiss, dass Gott keine Fehler macht... Aber dieser [Verlust] tut höllisch weh», schrieb er. D'Angelo werde für immer vermisst werden, seine Musik werde jedoch noch vielen Generationen erhalten bleiben.
Auch Rapperin Doja Cat (29) ehrte den Grammy–prämierten Sänger. «Ruhe in Frieden, D'Angelo», schrieb sie auf der Plattform X und sprach Freunden und Familie ihr Mitgefühl aus. «Er war eine echte Stimme der Seele und eine Inspiration für viele brillante Künstler unserer Generation und künftiger Generationen», verdeutlichte sie den Einfluss des Musikers.
Missy Elliott (54) schloss sich der Anteilnahme auf X an. «Ruhe friedlich, D'Angelo», schrieb die Rap–Ikone. In ihrer Nachricht zeigte sie besonderes Mitgefühl für D'Angelos Sohn Michael Archer Jr, dessen Mutter Angie Stone im März verstorben war. «Kein Elternteil möchte seine Kinder gehen sehen, aber für Kinder ist es auch schmerzhaft, ihre Eltern gehen zu sehen. Lasst uns also für seinen Sohn beten, der dieses Jahr auch seine Mutter verloren hat, damit er Kraft findet», appellierte sie an ihre Follower.
Weitere Musikstars nehmen Abschied
Sängerin und Schauspielerin Jennifer Hudson (44) erinnerte sich ebenfalls an den verstorbenen Musiker. «Das tut wirklich weh! Wir haben heute ein echtes Original verloren», schrieb sie auf Instagram. Sie könne kaum glauben, dass er verstorben ist. «D'Angelo, deine Stimme wird für immer weiterleben. Ruhe in Frieden, König!!!», fügte sie an.
Flea (62), Bassist der Red Hot Chili Peppers, schwärmte in einem Instagram–Beitrag von der «seltenen und wunderschönen Stimme» des verstorbenen Musikers und dessen «unnachahmlicher Art, Songs zu schreiben». Seine Musik habe ihn «zutiefst beeindruckt» und er sei einer seiner «absoluten Favoriten» gewesen. «Er hat den Kurs der populären Musik beeinflusst», würdigte er D'Angelo.
Chic–Gitarrist und Musikproduzent Nile Rodgers (73) teilte zum Tod des Sängers eine persönliche Anekdote. «Mein Freund Gary Harris brachte diesen Musiker namens D'Angelo in meine Wohnung in New York City mit. Er versuchte herauszufinden, was er mit der Musik machen sollte, die er mitgebracht hatte», erzählte Rodgers auf X. Er habe sich alle Lieder angehört und ihm gesagt: «Veröffentliche es. Es ist perfekt!» Rund ein Jahr später habe er einen der Songs dann im Radio gehört. «Er war genial und genau so, wie er ihn mir vorgespielt hatte. Ich weiss es... Ich habe die Originalkassette noch», erklärte er.
D‹Angelo startete seine Musikkarriere Anfang der 1990er–Jahre. 1995 erschien sein Debütalbum «Brown Sugar», auf das lediglich zwei weitere Studioalben folgten – «Voodoo» (2000) und «Black Messiah» (2014). Insgesamt wurde D›Angelo 14–mal für einen Grammy nominiert. Vier Mal erhielt er die Auszeichnung, unter anderem für seine zweite und dritte Platte, die jeweils als bestes R&B–Album des Jahres ausgezeichnet wurden.