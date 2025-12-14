TV-Auftritt nach Babypause: Helene Fischer schwärmt von Familienglück

2026 ruft die grosse Bühne

Lange wird die Auszeit allerdings nicht mehr dauern. Im kommenden Jahr startet Fischer ihre «360° Stadion Tour», ein Comeback zum 20–jährigen Bühnenjubiläum. «Ich bin schon auch aufgeregt und freue mich, auch wieder in diese Rolle schlüpfen zu dürfen», erklärte sie. Gleichzeitig weiss sie um die Herausforderung, die auf sie zukommt: «Es wird für mich eine grosse Herausforderung – mit zwei Kindern. Aber das haben andere auch vor mir schon geschafft.»