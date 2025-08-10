TV-Expertin Sandra Köhldorfer hat geheiratet

Hochzeit in drei Akten

«Es war ein Traum», schwärmte die frisch gebackene Ehefrau nach der Zeremonie auf dem Grazer Schlossberg gegenüber der «Bunte». Die Feierlichkeiten liefen «in drei Akten» ab: Den Auftakt bildete die Trauungszeremonie in der Schlossberg Skybar mit Panoramablick über die steirische Landeshauptstadt, in der sich das Paar einst kennengelernt hatte. Statt eines klassischen Hochzeitsessens folgte ein «Genuss–Fest im Biergarten mit Live Cooking und steirisch–amerikanischen Spezialitäten» – eine kulinarische Hommage an beide Heimatländer. Den Abschluss bildete eine Party, bei der die Gäste erneut den Ausblick über Graz geniessen konnten.