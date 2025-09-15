TV-Film «An einem Tag im September»: Ein Treffen verändert Europa

Klaussner entdeckt Adenauers verletzliche Seite

Burghart Klaussner verkörpert den ersten Bundeskanzler mit beeindruckender Tiefe. «Ich wollte die Rolle erst mal gar nicht spielen, weil ich dachte, die passt doch gar nicht zu mir», gesteht der Charakterdarsteller. Doch dann erkannte der Berliner Schauspieler in Adenauer: «Eine vielleicht viel grössere Verletzlichkeit, als man auf den ersten Blick vermuten könnte. Und eine ziemlich grosse Einsamkeit. Wenig Freundschaften.»