TV-Star Christian Erdmann: «Am Set lernt man mit Egos umzugehen»

«Ein ganz grosses Ding» spielt im Mikrokosmos eines kleinen Dorfes. Zieht es Sie privat auch eher ins Ländliche oder brauchen Sie die Grossstadt?

Erdmann: Ich komme aus Rudolstadt, einer sehr kleinen Stadt inmitten einer wunderschönen Landschaft in Thüringen. An meine geordnete und behütete Kindheit dort erinnere ich mich gern zurück. Nach einigen Theaterstationen in grösseren Städten lebe ich nun schon seit Längerem in Düsseldorf und weiss das kulturelle und gastronomische Angebot einer Grossstadt sehr zu schätzen. Es gibt mir ein Gefühl von Lebendigkeit und Wahlmöglichkeiten und ich mag den Trubel und Austausch. Natürlich ist es in einer Grossstadt auch etwas anonymer und man lebt eher nebeneinanderher, was das Leben in einer Kleinstadt wiederum angenehmer macht. Am besten wäre daher wohl ein Dorf in der Nähe einer Grossstadt. Meine Kinder sind jetzt 13 und 9 – und wenn sie mal aus dem Haus sind, kann ich mir sehr gut vorstellen, mein letztes Lebensdrittel im Bayerischen zu verbringen. Meine Frau kommt aus München. In der Nähe von München mit dieser spektakulären Landschaft vor der Tür zu leben, das wäre wirklich ein Traum.