TV-Star Mark Keller wird 60: Seiner Oma hat er alles zu verdanken

Neues Album zum runden Geburtstag

Passend zu seinem 60. Geburtstag veröffentlichte Keller am 2. Mai sein neues Album «Songs Of My Life», auf dem auch «Everybody Loves Somebody» zu finden ist – jenes Lied, das den Startschuss für seine Karriere gab. «Eigentlich habe ich diesem Song – und meiner Oma – alles zu verdanken, was ich heute habe und mache», betont der Künstler.