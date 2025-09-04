TV-Talk: Pinar Atalay moderiert ab Oktober eine neue Sendung

Erfahrene Journalistin

Pinar Atalay gehört seit 2021 zum Team von RTL Deutschland. Dort moderierte sie bis Sommer 2025 «RTL Direkt», ist Teil des «RTL Aktuell»–Teams und führt regelmässig durch politische Sondersendungen. Zuvor war sie viele Jahre beim Ersten tätig, unter anderem als Moderatorin der «Tagesthemen». Für ihre journalistische Arbeit wurde sie im Juni zusammen mit Sandra Maischberger (59) und Maybrit Illner (60) mit dem HORIZONT–Award als «Medienfrau des Jahres» ausgezeichnet.