TV-Tipps am Montag

20:15 Uhr, Das Erste, Hirschhausen und das grosse Vergessen, Doku

Die Diagnose Demenz trifft Erkrankte und Angehörige gleichermassen schwer. Eckart von Hirschhausen begibt sich auf eine persönliche Spurensuche. Auch in seiner Familie gibt es Fälle, und er fürchtet selbst, betroffen zu sein – wie Millionen Deutsche. In zwei Folgen beleuchtet er, was hinter der Krankheit steckt, spricht mit Betroffenen, Angehörigen und Pflegenden und diskutiert mit Forschenden über aktuelle Therapie– und Präventionsmöglichkeiten.