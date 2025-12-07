TV-Tipps am Montag

20:15 Uhr, ZDF, Gar kein Geld macht auch nicht glücklich, Komödie

Die Virologin Kim (Katharina Wackernagel) und ihre Halbschwestern Lesley (Julia Becker) und Olivia (Sara Fazilat) dringen mit cleveren Methoden in den Schliessfachraum einer Bank ein. Kim hat es jedoch weder auf Bargeld noch auf Wertsachen abgesehen. Sie sucht Beweise, um ihren früheren Kollegen Christian Heisinger (Christoph Bach) als Betrüger zu entlarven, denn er hat ihre Arbeit an einem HIV–Impfstoff gestohlen und als seine eigene präsentiert. Der Versuch misslingt. Die Alarmanlage geht los und die drei Frauen werden festgenommen.