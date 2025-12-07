TV-Tipps am Montag

20:15 Uhr, ZDF, Gar kein Geld macht auch nicht glücklich, Komödie
Die Virologin Kim (Katharina Wackernagel) und ihre Halbschwestern Lesley (Julia Becker) und Olivia (Sara Fazilat) dringen mit cleveren Methoden in den Schliessfachraum einer Bank ein. Kim hat es jedoch weder auf Bargeld noch auf Wertsachen abgesehen. Sie sucht Beweise, um ihren früheren Kollegen Christian Heisinger (Christoph Bach) als Betrüger zu entlarven, denn er hat ihre Arbeit an einem HIV–Impfstoff gestohlen und als seine eigene präsentiert. Der Versuch misslingt. Die Alarmanlage geht los und die drei Frauen werden festgenommen.
20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen – Endlich Weihnachten, Gründershow
Weihnachten hält Einzug in der Höhle, und die sechs Löwen Dagmar Wöhrl, Judith Williams, Janna Ensthaler, Carsten Maschmeyer, Ralf Dümmel und Frank Thelen sind in bester Feststimmung. Festliche Atmosphäre trifft auf kreative Geschäftsideen, Plätzchenduft auf ambitionierte Pitches. Frank Thelen sorgt mit dem Elektro–Schneemobil «Bobsla» für den lautesten Moment des Abends. Danach verwandelt Gründerin Jennifer Kraus mit ihrer «Streuselade» das Studio in eine Weihnachtsbäckerei. Und es bleibt nicht bei diesen Highlights. Zwischen Tannenduft und Deal–Glocken warten weitere Überraschungen.
20:15 Uhr, Das Erste, Arena: Ihre Fragen an Friedrich Merz, Jugendmagazin
Zum Abschluss seines ersten Jahres im Amt beantwortet Bundeskanzler Friedrich Merz die Fragen der Zuschauer. Jessy Wellmer und Louis Klamroth führen durch eine Stunde, die politische Diskussion auf Augenhöhe ermöglichen soll. Welche Entwicklungen sind 2026 zu erwarten? Kann Deutschland die sozialen und wirtschaftlichen Herausforderungen bewältigen? Wie realistisch sind notwendige Reformen?
20:15 Uhr, kabel eins, Ready Player One, Sci–Fi–Action
Wade Watts (Tye Sheridan) verbringt seine Zeit am liebsten in der virtuellen Realität des Simulationsspiels OASIS. Als der Entwickler James Halliday (Mark Rylance) stirbt, wird bekannt, dass er ein geheimes «Easter Egg» im Spiel versteckt hat. Wer es zuerst findet, erbt nicht nur sein gesamtes Vermögen, sondern auch die Kontrolle über OASIS. Entschlossen macht sich Wade auf die Suche – doch sowohl in der digitalen Welt als auch im echten Leben lauern unvorhersehbare Gefahren.
20:15 Uhr, RTL, Bauer sucht Frau, Kuppelsoap
Landleben, frische Luft und Romantik – doch viele Bauern suchen vergeblich nach der grossen Liebe. Über 70 Prozent der Landwirte in Deutschland sind Single. Moderatorin Inka Bause hilft ihnen dabei, ihren Traumpartner zu finden und das Herz endlich am richtigen Ort zu haben.