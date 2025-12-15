TV-Tipps am Montag

20:15 Uhr, Sat.1, Der letzte Bulle: Die Schneewittchen–Verschwörung, Krimiserie

Während einer Kostümparty im Revier wird der Polizist Freddie Fröse ermordet. In seiner Hand hält er einen goldenen Apfel. Der Fall nimmt eine ungewöhnliche Wendung, denn vier Frauen im Schneewittchen–Kostüm geraten ins Visier der Ermittler. Sicher ist: Der Täter befindet sich noch im Gebäude. Da Mick (Henning Baum) als Einziger zum Tatzeitpunkt abwesend war, landet der Fall auf seinem Tisch.