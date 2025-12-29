TV-Tipps am Montag

20:15 Uhr, Das Erste, Schwarzes Gold: Quelle, Dramaserie

Im Jahr 1900 steht die Bauernfamilie Lambert vor grossen finanziellen Problemen. Die 20–jährige Johanna (Harriet Herbig–Matten) verliert ihren Job als Magd und soll für eine neue Anstellung in die Stadt ziehen. Doch ihre Jugendliebe Richard Pape (Aaron Hilmer) möchte das verhindern. Er glaubt, Öl unter dem Lambert–Wald zu finden und will es fördern. Doch der Streit zwischen den Familien ist tief, und Richards Vater, Wilhelm Pape (Tom Wlaschiha), verbirgt dunkle Geheimnisse. Als Johannas Vater unter rätselhaften Umständen stirbt und Wilhelm sich den Wald aneignet, wächst in Johanna der Verdacht.