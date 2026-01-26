TV-Tipps am Montag

20:15 Uhr, ZDF, Die Toten vom Bodensee: Schicksalsrad, Krimi

Hinter der bunten Jahrmarktskulisse am Bodensee stösst die Polizei auf ein rätselhaftes Verbrechen. Die 19–jährige Lorena (Elit Iscan) wird erstochen in einer Gondel des Riesenrads entdeckt. Für Oberländer (Matthias Koeberlin) und seine Kollegin Eisler (Anna Werner Friedmann) beginnt ein Fall, der sie tief in die abgeschottete Welt der Schausteller führt. Dort gelten Loyalität, Misstrauen und unausgesprochene Regeln. Niemand will Lorena gekannt haben. Über ihre Schule erfahren die Ermittler jedoch, dass sie nach ihrer illegalen Einwanderung vor zwei Jahren längst Teil dieser Gemeinschaft war.