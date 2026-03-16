TV-Tipps am Montag

20:15 Uhr, ZDF, Nord Nord Mord: Sievers und der letzte Tango, Krimi

Ina (Julia Brendler) und Hinnerk (Oliver Wnuk) zeigen in der Musikmuschel Westerland vor grossem Publikum Tango Argentino. Währenddessen bricht der Sitznachbar von Carl Sievers (Peter Heinrich Brix) plötzlich tot von seinem Stuhl zusammen. Es handelt sich um den Privatdetektiv Edgar Lemberg (Nils Frauen), der an Diabetes litt. Schnell wird klar: Seine Insulinspritze wurde manipuliert. Damit ist es Mord. Für die Kommissare zählt zunächst jeder, der als Klient mit dem Privatdetektiv zu tun hatte, zum Kreis der Verdächtigen.