TV-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, Das Erste, Nord bei Nordwest: Auf der Flucht, Krimi

Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann) und Hannah Wagner (Jana Klinge) stehen vor einer besonders gefährlichen Herausforderung. Bei einem Gefangenentransport gelingt es vier Schwerverbrechern, zu entkommen. Ihr Ziel: sich in Schwanitz zu verstecken und mit der Abendfähre zu fliehen. Doch als sie in ein Haus einbrechen, um neue Kleidung zu stehlen, eskaliert die Situation. Ein Schusswechsel mit dem Hausbewohner endet tödlich, und einer der Geflüchteten wird schwer verletzt. Die Häftlinge nehmen Jule Christiansen (Marleen Lohse) und ihre Praktikantin Lea (Carolin Garnier) als Geiseln. Hauke und Hannah müssen die Gangster schnappen, ohne die beiden in Lebensgefahr zu bringen.