Twitter-Fehde zwischen Jan Böhmermann und Constantin Schreiber

Böhmermann fragte sich daraufhin aber: «Ist das nicht genau das, was ein Roboter tun würde?» Um den Satiriker weiter von seiner Menschlichkeit zu überzeugen, holte sich Schreiber Verstärkung aus der «Tagesschau»-Redaktion. Für ein zweites Beweisfoto liess er sich mit zwei Kolleginnen ablichten. In den Händen hielten diese Schilder mit der Aufschrift «He's really real» (zu Deutsch: «Er ist wirklich echt») sowie einem Verifizierung-Symbol. Böhmermann retweetete den Beitrag zwar, kommentierte ihn aber nicht mehr.