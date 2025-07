Tyler, the Creator: Neues Album kommt am 21. Juli

Tyler, the Creator (34) hat sein nächstes Studioalbum angekündigt: Die neue Platte mit dem Titel «Don't Tap the Glass» erscheint bereits am Montag (21. Juli). Das verkündete der US–Rapper am Freitagabend während eines Konzerts im Barclays Center in Brooklyn auf der Bühne – begleitet von einer Installation, die das Artwork des Albums samt Titel zeigte.