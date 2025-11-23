Typveränderung: Lady Gaga zeigt sich mit dunkler Mähne in Paris

Lady Gaga ändert immer wieder ihre Haarfarbe

Ganz neu ist die dunkle Mähne für die Musikerin und Schauspielerin allerdings nicht. Sie zeigt sich immer wieder mit wechselnden Haarfarben. Erst im September, als sie bei der Sendung «The Late Show with Stephen Colbert» zu Gast war, trug Lady Gaga ihre Haare dunkel. Im Oktober wurde Lady Gaga dann mit platinblonden Haaren in Mailand gesichtet, wo sie Szenen für «Der Teufel trägt Prada 2» drehte. Auf dem Cover des aktuellen «Rolling Stone» ist sie erneut mit schwarzen Haaren und platinblonden Augenbrauen zu sehen.