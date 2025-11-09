Überall Werbung? Selbst der eigene Kühlschrank wird zur Litfasssäule

Echo und Auto

Doch beim Kühlschrank hört die Suche von Unternehmen nach Werbeflächen noch lange nicht auf. Unter anderem das Portal «Ars Technica» berichtete vor wenigen Wochen etwa, dass sich zuletzt Nutzerinnen und Nutzer des Echo Show von Amazon über offenbar zunehmende Werbung beschwert haben. Ob sich die Anzahl an Werbeeinblendungen erhöht habe, habe Amazon demnach nicht kommentieren wollen, ein Sprecher habe jedoch erklärt: «Werbung ist ein kleiner Teil des Erlebnisses und hilft Kunden dabei, neue Inhalte und Produkte zu entdecken, die sie interessieren könnten. Wenn Kunden einen Vorschlag nicht mögen, können sie durch Wischen zur nächsten Bildschirmkarte springen oder direkt Feedback geben, indem sie auf das Informationssymbol tippen oder auf den Bildschirm drücken.»