Überraschender Nachwuchs für Ex-«GNTM»-Model Romina Palm

Der Storch kam schneller als erwartet

Wie das Paar zudem in einem Interview mit «Gala» verriet, ist die Viertplatzierte der «GNTM»–Staffel im Jahr 2021 aktuell in der zwölften Woche. «Für mich war es tatsächlich ab der ersten Sekunde so, dass ich gespürt habe, dass etwas anders gewesen ist. Noch bevor meine Periode ausgeblieben ist. Verrückt eigentlich, oder?», so die werdende Mutter. «Für uns kam die Nachricht extrem überraschend. Natürlich sind wir erst einmal davon ausgegangen, dass es ohne künstliche Befruchtung nicht möglich sein wird. Da hat der Storch uns schneller besucht als erwartet!»