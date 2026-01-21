Überraschender Post: Meghan Trainor ist Mutter geworden

«Dies war für uns der sicherste Weg»

Die 32–Jährige fügte hinzu: «Wir sind allen Ärzten, Krankenschwestern und Teams, die diesen Traum möglich gemacht haben, auf ewig dankbar.» Auch über die Entscheidung, eine Leihmutter zu engagieren, sprach Meghan Trainor in dem Instagram–Beitrag: «Wir haben auf dieser Reise unzählige Gespräche mit unseren Ärzten geführt, und dies war für uns der sicherste Weg, um unsere Familie weiter zu vergrössern.»