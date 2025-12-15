Überraschung bei den «Simpsons»: Lindsay Lohan spricht Baby Maggie

Es ist ein Running Gag in der Kultserie «Die Simpsons»: Baby Maggie bleibt auch in Episoden, die in der Zukunft spielen, stumm. Ausnahmen davon gab es in über 35 Jahren nur äusserst selten – und meist nur zu besonderen Anlässen mit prominenten Gaststars. So auch in der aktuellen, 37. Staffel. In Folge 801 lieh Lindsay Lohan (39) dem jüngsten Simpsons–Mitglied ihre Stimme. Die Episode mit dem Titel «Parahormonal Activity» feierte in den USA am Sonntag (14. Dezember) ihre TV–Premiere.