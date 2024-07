Überraschung im US-TV: Beyoncé drückt US-Team bei Olympia die Daumen

Beyoncé glaubt an «Team USA»

Zudem stellt Beyoncé verschiedene Olympia–Teilnehmerinnen und –Teilnehmer mit Ausschnitten aus ihren sportlichen Wettkämpfen heraus und macht auf ihre Leistungen aufmerksam. «Dieser Stolz und diese Freude, das ist es, was mich an diesem Team begeistert», erklärt sie dazu. «Und das ist es, was mich an dieses Team glauben lässt. Und deshalb kann ich es kaum erwarten, zu sehen, was sie in den nächsten 16 Tagen zustande bringen. Amerika, Applaus für das Team USA, das Beste, was wir sind.» Am Ende fügt sie an: «Was für ein Anblick. Was für ein Team, an das man glauben kann. Was für eine Nacht zum Feiern.»