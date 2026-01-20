Überraschung! Mario Basler übernimmt Gastrolle bei «Sturm der Liebe»

Nach seinem Karriereende konnte sich Basler als TV–Experte etablieren. TV–Zuschauer und Fans lieben seine unverblümte Art sowie den ihm so eigenen, unverwechselbaren Humor. Neben Auftritten in Sportsendungen ist Basler auch schon in Talkshows und Reality–Formaten zu sehen gewesen. Mit seinem Gastauftritt in «Sturm der Liebe» beweist sich der Ex–Kicker jetzt erstmalig auch als Schauspieler.