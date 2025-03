Überraschung: Miriam und Felix Neureuther sind erneut Eltern geworden

Seit dem Sommer 2013 sind der ehemalige Ski–alpin–Rennläufer und die frühere Biathletin ein Paar. Am 14. Oktober 2017 wurde ihre gemeinsame Tochter geboren. Seit Dezember 2017 sind die beiden verheiratet. Am 7. Februar 2020 kam ein gemeinsamer Sohn und am 25. April 2022 eine weitere Tochter zur Welt.