Überraschung: TV-Star Katja Riemann wird zum ersten Mal Oma

Die Zusammenarbeit sei eine besondere Herausforderung, so Katja Riemann, da in Person von ihr und Paula zwei Generationen direkt aufeinandertreffen. Und dann platzt es im Podcast förmlich aus ihr heraus: «Es gibt noch eine dritte Generation in dieser Produktion – meine Tochter ist nämlich schwanger.» Sogleich verkündet sie auch noch das Geschlecht des Babys: «Wir sind also drei Frauen. Eine ganz kleine Frau wird da gerade gebacken.»