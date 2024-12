Udo Lindenberg und Apache 207: Rekord für gemeinsamen Hit «Komet»

Grosse Tour – und ein Antikriegslied

Im Herbst hat Apache 207 eine weitere Konzertreihe angekündigt. Nach seiner Arena–Tour 2024 folgt im kommenden Jahr die bisher «umfangreichste und längste Tour» des Musikers, die ihn nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz führen wird. In einigen Städten tritt er mehrmals auf, unter anderem vier Mal in Köln und Berlin – insgesamt stehen 34 Konzerte auf dem Plan. Der Tour–Auftakt wird am 21. November 2025 in Dortmund sein. 2025 folgen die Konzerte in Leipzig, Frankfurt, Oberhausen, Stuttgart und München. 2026 geht es dann nach Wien, Köln, Hannover, Zürich, Berlin und Mannheim. Das letzte Konzert soll dann am 14. Februar 2026 in Hamburg über die Bühne gehen.