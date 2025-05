Udo Lindenbergs Geburtstagswunsch: Kein Kuchen, nur Frieden!

«Shame and Scandal über alle Erwachsenen, die Kriege führen», fordert Rocklegende Udo Lindenberg in einer aktuellen Mitteilung von Unicef Deutschland. «Die Kinder werden von Bomben getroffen, müssen um ihr Leben rennen, verhungern! Dieser Irrsinn muss aufhören», mahnt der Musiker weiter. Der Wahlhamburger feiert am 17. Mai seinen 79. Geburtstag und nutzt diesen persönlichen Anlass für einen eindringlichen Appell für den Frieden.