Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec sagen München nicht Servus

Der Schauspieler kam als Zwölfjähriger aus Zagreb nach Bayern, zunächst zu seiner Tante nach Freilassing. Was als Übergangslösung nach der Scheidung seiner Eltern gedacht war, entwickelte sich zur dauerhaften Heimat. «Ich hatte in Hamburg eine Wohnung, in Berlin, in Frankfurt, aber ich bin hier einfach sehr gerne», begründet der 71–Jährige seine Entscheidung.