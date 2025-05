UEFA Nations League in Deutschland: Diese Sender übertragen die Spiele

Es könnte eines der Fussball–Highlights des Sommers 2025 werden: Im Juni kommt die UEFA Nations League nach Deutschland. Vom 4. bis 8. Juni werden in Stuttgart und München die Halbfinals, das Finale und das Spiel um Platz drei stattfinden. Am 4. Juni spielt die DFB–Elf im Halbfinale gegen Portugal, am 5. Juni folgt das Spiel von Spanien gegen Frankreich.