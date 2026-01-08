UK-Reise von Prinz Harry: Kein Treffen mit König Charles geplant?

Für Harry wäre es nicht der erste Gang vor ein britisches Gericht. Bereits 2023 sagte er in einem Verfahren gegen die Mirror–Zeitungsgruppe aus – auch damals kam es zu keinem Treffen mit dem König. Ein weiterer Prozess gegen die News Group Newspapers endete im Januar 2025 überraschend mit einem aussergerichtlichen Vergleich, einer Entschuldigung und einer Schadensersatzzahlung.