Ulrike Kriener in einer «umgekehrten ‹Pappa ante portas›-Geschichte»

Wenn eine Karrierefrau plötzlich in Rente geht, steht nicht nur ihr eigenes Leben Kopf, sondern auch das ihres Ehemanns. Davon erzählt der neue ZDF–Herzkino–Film «Petra geht baden» von Drehbuchautor Uli Brée (geb. 1964, Austro–«Tatort») und Regisseur Rainer Kaufmann (66, «Marias letzte Reise»). Ulrike Kriener (70) spielt die Titelrolle und der schwedische Filmstar Rolf Lassgård (70, «Ein Mann namens Ove») ihren Künstler–Ehemann Erik, der einen abenteuerlichen Wohnmobil–Trip organisiert hat... Im Interview mit spot on news spricht die Schauspielerin über ungewöhnliche Ehekrisen, das Arbeiten in zwei Sprachen und darüber, warum sie heute Ferienhäuser statt Campingplätze bevorzugt. Zu sehen ist der Film am Sonntag (28. September) um 20:15 Uhr im ZDF oder in der Mediathek.