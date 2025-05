Ulrike von der Groeben macht sich über eigene Trauerfeier Gedanken

Wenn Sie jetzt auf Ihr fertiges Buch blicken: Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Ratschläge, die Sie anderen für den Übergang in den Ruhestand mitgeben möchten?

Ulrike von der Groeben: Ich würde jedem empfehlen, sich frühzeitig ernsthaft Gedanken zu machen: Was ist mir wirklich wichtig – jetzt und auch in Zukunft? Was brauche ich für ein erfülltes Leben, und was wünscht sich mein Partner? Wie stellen wir uns die Zeit im Ruhestand vor und wie viel Geld benötigen wir dafür? All das sollte man möglichst früh klären, um die richtigen Weichen zu stellen – nicht nur finanziell: Wer im Ruhestand viel unternehmen und reisen will, sollte auch auf die eigene Fitness achten oder sich mit digitalen Medien beschäftigen, um Reisen gut organisieren zu können. Kurz gesagt: Sich früh genug zu fragen, was einem wirklich am Herzen liegt – und dann aktiv darauf hinarbeiten, damit der Ruhestand wirklich die Lebensphase wird, die man sich erträumt.