Umweltschonender waschen: Tipps für die Waschmaschine

Welche Waschprodukte sind gut für die Umwelt?

In vielen herkömmlichen Waschmitteln steckt Mikroplastik, das direkt von der Waschmaschine in die Umwelt fliesst und dort lange braucht, bis es sich abbaut. Tenside, die in vielen Flüssigwaschmitteln zu finden sind, müssen in der EU zwar seit 2005 biologisch abbaubar sein, dennoch stellen sie eine Belastung für die Umwelt dar. Waschmittel in Pulverform enthalten deutlich weniger Tenside und benötigen keine Konservierungsstoffe, weshalb sie umweltfreundlicher als Flüssigwaschmittel sind.