Und er duscht doch: Ashton Kutcher räumt mit Gerüchten auf

Ashton Kutcher (47) duscht doch regelmässig. Nachdem er und Gattin Mila Kunis (42) vor fast fünf Jahren mit ihren spärlichen Waschgewohnheiten viral gegangen sind, stellte der Schauspieler die Sache klar. «Ich dusche, ich gehe ins Fitnessstudio, ich dusche», sagte Kutcher zu «People». Das Magazin hatte ihn bei einem Interview zu seiner neuen Serie «The Beauty» auf die alten Schlagzeilen angesprochen. «Ich kann bestätigen, dass mein Kumpel duscht», sprang Kutcher sein «The Beauty»–Co–Star Anthony Ramos (34) gegenüber «People» zur Seite.