Unerwartetes Comeback: Kevin Kühnert meldet sich als Autor zurück

Seinen Rückzug begründete er in einem Interview mit der «Zeit» mit dem Gefühl, nicht mehr sicher zu sein. «Meine rote Linie ist da, wo Gewalt in der Luft liegt. Ich bin nur 1,70 Meter gross», sagte Kühnert damals. Die permanenten Drohungen von Rechtsaussen seien dabei nur ein Teil des Problems gewesen. Schwerer wog für ihn, dass sich die Gesellschaft den Extremisten gegenüber nicht entschieden genug zur Wehr setze – während deren politische Vertreter immer stärker würden.