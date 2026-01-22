«Unglaublich positiv»: Viel Zuspruch für Tim Bendzko nach Ehe-Aus

Warum war es Ihnen wichtig, das Ende Ihrer Ehe auch musikalisch im Track «Immer» zu verarbeiten?

Bendzko: Mir war es wichtig, den Moment in einen Song zu packen, in dem mir klar wurde, dass eine Verbindung auch dann weiterleben kann, wenn die Beziehung als solche nicht mehr existiert. Der Song ist viel mehr eine Würdigung der gemeinsamen Zeit als eine blosse Verarbeitung einer Trennung. Ich finde das eine wichtige Botschaft: Wir sind die Menschen, die wir sind, aufgrund der Verbindungen, die wir eingehen. Deshalb ist es wichtig, dafür zu kämpfen, dass diese Verbindungen bestehen bleiben, auch wenn der gemeinsame Weg als Paar endet.