Unheilig: Der Graf kündigt neues Album und weitere Konzerte an

Das erwartet die Fans beim neuen Album

«Wie jedes Unheilig–Album ist auch das neue Studioalbum ein Konzeptalbum», erklärt der Graf zu seinem neuen Langspieler. «Ich hatte in den vergangenen neun Jahren viel Zeit, um meine Inspiration und die kreativen Ideen zu sammeln.» Musikalisch will Unheilig an bewährte Muster anknüpfen. Das Album soll die bekannte Bandbreite von Metal über Pop bis zu Balladen und schlagerartigen Titeln abdecken. «Wir sind früher in Wacken und bei Carmen Nebel aufgetreten, dieser scheinbare Spagat ist Teil der Unheilig–DNA», betont der Graf.