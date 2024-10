«Unser Bruder»: One-Direction-Mitglieder trauern rührend um Liam Payne

Wenn es um die Musik gehe, sei Liam Payne in jeder Hinsicht der Qualifizierteste gewesen. «Ich wusste nichts im Vergleich, ich war ein Anfängerkind ohne Erfahrung und du warst schon ein Profi», blickte Malik zurück. «Ich war immer froh zu wissen, dass egal, was auf der Bühne passierte, wir uns immer darauf verlassen konnten, dass du wusstest, in welche Richtung du das Schiff als Nächstes steuern musst», fuhr er fort und erklärte abschliessend: «Ich habe einen Bruder verloren, als du uns verlassen hast, und ich kann dir nicht erklären, was ich dafür geben würde, dich ein letztes Mal in die Arme zu nehmen und mich richtig von dir zu verabschieden und dir zu sagen, dass ich dich sehr geliebt und respektiert habe.» Er hoffe für Payne, «dass es dir, wo auch immer du jetzt bist, gut geht und du in Frieden bist und weisst, wie sehr du geliebt wirst. Ich liebe dich, Bruder.»