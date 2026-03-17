«Unter uns»-Star Kai Noll wäre wegen Tumor fast erblindet

Kai Noll musste sich Operation unterziehen

Nach einem Besuch beim Spezialisten herrschte bittere Gewissheit: Ein Tumor am Augenlid war die Ursache für die Beschwerden. Sein behandelnder Arzt stellte klar, dass schnelles Handeln unumgänglich war, um eine dauerhafte Behinderung zu vermeiden. Glücklicherweise gab es nach der Operation Entwarnung, da sich der Tumor als gutartig herausstellte. Kai Noll zeigt sich heute sichtlich erleichtert über den Ausgang des Eingriffs: «Ich bin froh, dass alles gut genesen ist und ich wieder klar sehen kann.»