«Unter uns»-Star Kai Noll wäre wegen Tumor fast erblindet

Seit seinem Ausstieg bei «Unter uns» im Jahr 2023 war es ruhig um Kai Noll (61), der über viele Jahre als Rufus Sturm in der RTL–Daily sowie als Old Shatterhand bei den Karl–May–Festspielen zu sehen war. In seinem Privatleben spielte sich zuletzt ein gesundheitliches Drama ab, das dem Schauspieler fast sein Augenlicht gekostet hätte.
Wie Noll nun im Gespräch mit der «Bild»–Zeitung öffentlich macht, bemerkte er während der Vorbereitungen auf eine Reitszene eine drastische Verschlechterung seiner Sehkraft auf einem Auge. «Das machte mir enorme Sorgen», schildert er.
Kai Noll musste sich Operation unterziehen
Nach einem Besuch beim Spezialisten herrschte bittere Gewissheit: Ein Tumor am Augenlid war die Ursache für die Beschwerden. Sein behandelnder Arzt stellte klar, dass schnelles Handeln unumgänglich war, um eine dauerhafte Behinderung zu vermeiden. Glücklicherweise gab es nach der Operation Entwarnung, da sich der Tumor als gutartig herausstellte. Kai Noll zeigt sich heute sichtlich erleichtert über den Ausgang des Eingriffs: «Ich bin froh, dass alles gut genesen ist und ich wieder klar sehen kann.»
Auch beruflich läuft es für Noll wieder gut. Er erzählt, nach seinem Ausstieg bei «Unter uns» in eine Art «leeres Loch sowie in eine Depression» gerutscht zu sein. Neben seiner Tätigkeit auf der Bühne widmet sich der Schauspieler derzeit verstärkt dem Film und Theater. So hat er kürzlich die Dreharbeiten für den Thriller «The Goodman» abgeschlossen und bereitet sich bereits auf eine Rolle im Stück «Dracula» für das kommende Jahr vor.
Auch für die Fans seiner langjährigen Serienrolle gibt es einen Hoffnungsschimmer, da Noll eine Rückkehr nicht kategorisch ausschliesst. Der 62–Jährige war mit einer kurzen Unterbrechung von 2003 bis 2023 bei «Unter uns» in der Rolle des Rufus Sturm zu sehen.